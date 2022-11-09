Больница в Электростали получила еще 97 аппаратов для диагностики | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 11:57 Больница в Электростали получила еще 97 аппаратов для диагностики

Читать 360tv в

Больница Электростали получила 97 единиц медтехники с начала года. Это маммограф, наркозно-дыхательный аппарат и другое.

Главный врач больницы Сергей Багин рассказал, что общая стоимость новой техники превысила 114 миллионов рублей. Она позволит проводить качественную диагностику и назначать эффективное лечение пациентам.

Реклама

«В числе поступившей медтехники — маммограф, гемодиализный аппарат „Искусственная почка“, наркозно-дыхательный аппарат, мониторы пациента, аппарат ультразвуковой диагностики для исследования сердца и сосудов и другое», — рассказал он.

Реклама

Оборудование закупили по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.