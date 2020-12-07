Больница в Дзержинском получила первые 200 доз вакцины от коронавируса

Она напомнила, что привиться от коронавируса могут все жители городского округа в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний и антител. Для этого нужно сходить на прием к терапевту, сдать анализы и получить направление на вакцинацию.

Прививка ставится в два этапа: после первого укола нужно подождать 21 день до следующей инъекции.

«Первый этап я прошла. Ведь кто предупрежден, тот вооружен», — поделилась Людмила Иванова.

Сотрудники администрации городского округа продолжают следить за соблюдением мер в аптеках, торговых объектах и на городских предприятиях. Пока серьезных нарушений они не выявили.

Между тем городской округ Дзержинский продолжает готовиться к Новому году. На улицах уже включили иллюминацию, а до конца недели установят три елки: в парке «Сказка», на стадионе «Орбита» и на площади у торгового центра. Кроме того, управляющие компании готовятся оформлять дворы жителей.

Для удобства жителей Московской области записаться на прививку от коронавируса и тесты на антитела можно онлайн — в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). С 8 декабря можно самостоятельно записаться на ИФА-диагностику, которая покажет, переболел человек или нет, а с 15 декабря — на прививку в один из 92 пунктов вакцинации.

Отложенная запись на прививку связана с тем, что сейчас инъекции получают жители из групп риска: губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что вакцинация проводится на добровольной основе. Принуждать к прививкам жителей никто не будет. О том, что нужно знать о вакцине «Спутник V», как она формирует иммунитет и для кого важна, в эфире «360» рассказали эксперты.