Больница в Дзержинском получила новый рентген-аппарат | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Больница в Дзержинском получила новый рентген-аппарат

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Новое оборудование уже доставили в Дзержинскую городскую больницу. Чтобы разместить дорогостоящий аппарат в рентген-кабинете на четвертом этаже здания, пришлось использовать спецтехнику.

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Готовиться к приему аппарата в больнице Дзержинского начали еще летом. В рентген-кабинете усилили стены, увеличили подводимую электрическую мощность, проложили новые кабели, обеспечили специальный уровень защиты от излучения поверхностей, провели другие работы. Новое оборудование подняли наверх с помощью крана, а чтобы втянуть его внутрь, потребовалось разобрать стену и оконный проем. Ремонт будет производиться параллельно с монтажом техники.

Как пояснила главный врач больницы Наталья Архипова, замена старого аналогового рентген-аппарата на новый цифровой ведется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы вошли в эту программу, предоставив все необходимые документы и медико-экономическое обоснование. Глава города Владимир Шелухин поддержал нас. Здорово, что мы работаем в таком хорошем тандеме и вопросам здравоохранения в городе уделяется большое внимание», — отметила Наталья Николаевна.

Планируется, что монтаж оборудования произведут до конца года. Кроме того, будут проведены обучение персонала и паспортизация нового объекта. Цифровой рентген улучшит качество и своевременность диагностики, как минимум вдвое снизит время приема каждого пациента и сделает процесс рентгенографии более комфортным.

«Мы будем получать высококачественную диагностическую информацию. На цифровых снимках заметно больше деталей. А самое главное, данные пациентов теперь можно сохранять в единой системе радиологических исследований», — сообщил врач-рентгенолог Дмитрий Слободян.

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