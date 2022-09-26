Больница в Дзержинском получила новый рентген-аппарат | 360°

Все новости

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве

Подмосковье

26 сентября 2022, 12:23

Больница в Дзержинском получила новый рентген-аппарат

Читать 360tv в

Новое оборудование уже доставили в Дзержинскую городскую больницу. Чтобы разместить дорогостоящий аппарат в рентген-кабинете на четвертом этаже здания, пришлось использовать спецтехнику.

Реклама

Готовиться к приему аппарата в больнице Дзержинского начали еще летом. В рентген-кабинете усилили стены, увеличили подводимую электрическую мощность, проложили новые кабели, обеспечили специальный уровень защиты от излучения поверхностей, провели другие работы. Новое оборудование подняли наверх с помощью крана, а чтобы втянуть его внутрь, потребовалось разобрать стену и оконный проем. Ремонт будет производиться параллельно с монтажом техники.

Как пояснила главный врач больницы Наталья Архипова, замена старого аналогового рентген-аппарата на новый цифровой ведется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы вошли в эту программу, предоставив все необходимые документы и медико-экономическое обоснование. Глава города Владимир Шелухин поддержал нас. Здорово, что мы работаем в таком хорошем тандеме и вопросам здравоохранения в городе уделяется большое внимание», — отметила Наталья Николаевна.

Планируется, что монтаж оборудования произведут до конца года. Кроме того, будут проведены обучение персонала и паспортизация нового объекта. Цифровой рентген улучшит качество и своевременность диагностики, как минимум вдвое снизит время приема каждого пациента и сделает процесс рентгенографии более комфортным.

«Мы будем получать высококачественную диагностическую информацию. На цифровых снимках заметно больше деталей. А самое главное, данные пациентов теперь можно сохранять в единой системе радиологических исследований», — сообщил врач-рентгенолог Дмитрий Слободян.

Здравоохранение

Медицина

Дзержинский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама