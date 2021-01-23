Больница в Домодедове получила аппарат искусственной почки

Аппарат искусственной почки купили для Домодедовской больницы. Раньше лечение пациентов с острой почечной недостаточностью здесь было ограничено. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«В Домодедовскую больницу закуплен аппарат искусственной почки для проведения острого гемодиализа. В Московской области это первый аппарат, который приобретен для больных с острой почечной недостаточностью», — приводит агентство слова Осипова.

Врач добавил, что помимо людей, которые получают гемодиализ, в больницу поступают пациенты с острыми отравлениями, с острой почечной недостаточностью на фоне каких-то заболеваний. В их числе и ковид.

Теперь в Домодедовской больнице будут принимать на лечение острой почечной недостаточности пациентов со всего региона.