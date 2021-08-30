Больница в Долгопрудном получила новый КТ-аппарат

Современный КТ-аппарат появился в Долгопрудненской больнице. Он способен делать 3D-изображения высокого качества. Оборудование купили в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и поручения от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, КТ-исследования начнут выполнять по ОМС при наличии назначения от врача. Для повышения доступности диагностических исследований мы продолжаем закупать новое оборудование в больницы Подмосковья Светлана Стригункова. Исследования на новом компьютерном томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями легких, сосудов, эндокринными и неврологическими патологиями. Врачи больницы прошли специальное обучение для работы на новом КТ-аппарате. Кабинет компьютерной томографии открыли в Долгопрудном, по адресу: улица Павлова, дом № 2, поликлиника № 1, первый этаж.