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    30 августа 2021, 18:10

    Больница в Долгопрудном получила новый КТ-аппарат

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Современный КТ-аппарат появился в Долгопрудненской больнице. Он способен делать 3D-изображения высокого качества. Оборудование купили в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и поручения от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Больница в Долгопрудном получила новый КТ-аппарат | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, КТ-исследования начнут выполнять по ОМС при наличии назначения от врача.

    Для повышения доступности диагностических исследований мы продолжаем закупать новое оборудование в больницы Подмосковья

    Светлана Стригункова.

    Исследования на новом компьютерном томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями легких, сосудов, эндокринными и неврологическими патологиями.

    Врачи больницы прошли специальное обучение для работы на новом КТ-аппарате.

    Кабинет компьютерной томографии открыли в Долгопрудном, по адресу: улица Павлова, дом № 2, поликлиника № 1, первый этаж.