Больница в Дмитрове открылась после капремонта

Дмитровскую областную больницу отремонтировали по единому для Подмосковья стандарту. Здесь выполнили ремонт входных групп, провели внутренние отделочные работы, заменили двери и полы. Бывшая регистратура превратилась в зону ожидания — с удобными сидениями, кулером и экранами. Осматривать обновленное медучреждение отправился корреспондент «360».

Теперь в приемном отделении вместо облупившейся штукатурки плитка и светлые стены, на дверях — удобная навигация, а самое главное — стало больше пространства.

«Мы продолжаем реализовывать масштабную программу по текущему ремонту медорганизаций в Подмосковье. За сутки в приемное отделение Дмитровской больницы поступают порядка 150 человек. Важно, чтобы и пациентам, и медработникам были созданы комфортные условия. Важно, что на время ремонта отделение не приостанавливало прием пациентов — работы проводились поэтапно», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Теперь у нас нет перегородок, которые были по одному коридору и по другому. Тоже стало намного комфортнее и удобнее», — отметила заведующая приемным отделением Дмитровской областной больницы Ирина Парамонова.

Перегородки мешали перевозить лежачих пациентов. Например, по пути в противошоковую палату приходилось открывать несколько дверей. Теперь на это не нужно тратить время, ведь зачастую у врачей на счету каждая секунда.

«Для тех пациентов, которым уже начаты интенсивные реанимационные мероприятия в машине скорой помощи, потеря времени на подъем в реанимацию неприемлема», — подчеркнул главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Кабинеты тоже привели в порядок. Появились новая мебель и оборудование. Пациенты поделились — такая обстановка лучше настраивает на выздоровление.

«Все обновилось, все выкрашено белым цветом — стало красиво. Раньше стены были темно-желтые такие. Ну и достаточно удобно прийти в приемное отделение по сравнению с прошлым», — отметил пациент Дмитровской больницы Денис Мочалов.

К единому стандарту приведут все поликлиники Подмосковья. Ремонт сделают в одном стиле, появится удобная навигация, Wi-Fi и безбарьерная среда. История болезни будет вестись электронно, а результаты анализов пациент сможет получить на электронную почту или посмотреть в мобильном приложении. В итоге попасть на прием к врачу или пройти диспансеризацию станет гораздо удобнее.