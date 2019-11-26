Городская больница Реутова получила новое оборудование. Оно необходимо для сложных операций

В Центральную городскую клиническую больницу Реутова привезли новое оборудование. С его помощью можно выполнять хирургические операции малоинвазивными методами, сообщила пресс-служба главы городского округа.

Малоинвазивные методы позволяют проводить операции без глубоких надрезов.

«Современная эндоскопическая аппаратура установлена в понедельник 25 ноября в стационаре № 2 Центрального городской клинической больницы. Она позволяет выполнять ряд сложных операций без глубоких надрезов, обеспечивая меньшее вмешательство в организм пациента», — рассказали в пресс-службе.

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Такими методами уже проводят операции как жителям Реутова, так и других городов Подмосковья, где нет подобного оборудования.

Несколько ранее завезенных аппаратов сейчас находятся в ремонте, но новое оборудование полностью покрывает потребности. Также улучшились качество диагностики пациентов.