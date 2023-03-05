Подмосковье 05 марта 2023, 21:46 «Больница, реабилитация и опять пошел служить». Айтишник после начала СВО закрыл свою фирму и пошел защищать страну

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Житель Подмосковья не мог оставаться в стороне, когда началась Спецоперация и отправился в зону боевых действий добровольцем. Он получил ранение в ногу, был контужен, но потом снова вернулся в строй.

«Я не мог оставаться в стороне, когда на Украине зверствуют неонацисты. Наши деды уничтожали эту нечисть, боролись, сражались за наше будущее, мы не можем подвести», — поделился участник СВО Максим Маршалкин.

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В апреле 2022 года под Изюмом Максим получил слепое ранение в левую ногу и был контужен: После реабилитации он вновь отправилсяв зону СВО, в конце ноября под Артемовском получил второе осколочное ранение уже в правую ногу, разрыв перепонки. В общей сложности, за вторую командировку Максим получил пять контузий.

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Реабилитацию боец проходит в Центре восстановительной медицины для воинов-интернационалистов в Рузе. Благотворительный фонд «Своим» и лично гендиректор Игорь Гончаренко помог бойцу пройти восстановление.

В апреле 2022 года Максима Маршалкина наградили медалью «За отвагу» за штурм в изюмском направлении.

«Я со всеми ребятами, с кем служил, всегда на связи. Мы уже одна семья», — сказал Максим.

Летом Максим со своей избранницей планирует сыграть свадьбу, после чего готов снова отправиться «защищать страну и продолжать дело наших дедов».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО.

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