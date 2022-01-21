Больница на шоссе Энтузиастов в Балашихе возобновила работу после замены лифтов

Лифтовое оборудование полностью заменили в филиале № 2 Балашихинской больницы на шоссе Энтузиастов. Теперь она возобновила работу и вновь принимает пациентов.

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Это подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части Валерий Хайдуков. Он напомнил, что ремонт начался в июле прошлого года.

Прежние лифты были изношенными, их требовалось срочно заменить. Оборудование улучшали комплексно, и больница временно не могла принимать пациентов.

На четвертом этаже больницы — реанимационное отделение. Поскольку поднимать тяжелобольных пациентов было почти невозможно без лифтов, учреждение временно остановило работу.

Сегодня у нас уже стоят современные лифты с хорошей системой безопасности Валерий Хайдуков.

Он подчеркнул, что теперь лифты работают автоматически, а раньше на нужный этаж его направлял специалист.

Сейчас в филиале возобновили работу все отделения — здесь насчитывается более 500 койко-мест.