Новые пешеходные переходы и светофоры. Больничный проезд в Шатуре в 2020 году ждет реконструкция

Реконструкция Больничного проезда в Шатуре продолжится в 2020 году. Там обновят и пешеходную, и дорожную зоны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пожелания по обновлению пешеходной и дорожной зон на Больничном проезде в Шатуре в 2019 году в объединенную комиссию по безопасности дорожного движения поступали как от жителей округа, так и от сотрудников ГИБДД. Пешеходные переходы были расположены не по ГОСТу, с нарушениями располагались посадочные площадки для остановки автобусов. Летом часть необходимых мероприятий по модернизации улицы была проведена за счет средств областного и местного бюджетов.

Заместитель начальника Управления ЖКХ и инфраструктуры администрации округа Сергей Бесчеревных напомнил, что были отремонтированы тротуары, проезжая часть расчищена от сухостоя, кустарников и поросли, чтобы дорога просматривалась лучше. Кроме того, построена парковка на 13 машиномест. На перекрестке установили барьерные ограждения, один пешеходный переход перенесли ближе к остановочным павильонам. Сами остановки расположили дальше друг от друга.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Модернизация этого участка будет продолжена в 2020 году. Въезд во двор со стороны Больничного проезда закроют, новый въезд появится со стороны улицы Интернациональная. Парапетное ограждение вынесут за пределы остановки, а пешеходный переход через Интернациональную перенесут на 10 метров ближе ко взрослой поликлинике. Также будут установлены светофоры Т7 и один «лежачий полицейский». Сама дорога будет расширена для эффективного маневрирования машин с Больничного проезда на улицу Интернациональную.

Изменения ожидают также участки дорог возле взрослой и детской поликлиник. Там появится дополнительная парковка, увеличится число пешеходных переходов. Скорость движения автотранспорта снизят за счет искусственных неровностей и установки светофоров. Для безопасного перемещения по тротуарам вдоль проезжей части установят парапетное ограждение.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Жительница Шатуры Нина Скалина поделилась, что переходить дорогу к больнице уже стало проще. «Раньше перекресток приходилось пересекать по диагонали — так переход был нарисован, опасно было. А сейчас и заборчики симпатичные, и переходы удобные. В общем, мне нравится. Для нас, пенсионеров, нет проблемы пройти лишние пять метров, зато безопасно», — сказала Нина Ивановна.

На территории городского округа Шатура в 2019 году отремонтировали более шести км тротуаров, а также установили свыше 200 дорожных знаков — как на региональной, так и на муниципальной сети автомобильных дорог. Обустроили 16 искусственных неровностей, подавляющее большинство из них размещены в черте города.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

«Все искусственные дорожные неровности установлены после обращений граждан в объединенную комиссию безопасности дорожного движения. Каждое такое обращение мы рассматриваем комиссионно, выезжаем на место. И если находим проблему, то решаем ее», — сделал акцент заместитель начальника Управления ЖКХ и инфраструктуры администрации округа Сергей Бесчеревных.

Также в Шатуре установили три новых светофора Т7, еще четыре заменили на улицах Спортивная, Жарова, Школьная и проспекте Борзова вблизи образовательных учреждений.