15 июня 2023, 13:01
Больничному центру в Хотькове передали около 3 гектаров земли для завершения строительства
Министерство имущественных отношений Подмосковья передало около трех гектаров земли для завершения строительства больничного комплекса на улице 1-й Больничной в Хотькове Сергиево-Посадского округа.
«Это еще один масштабный социальный проект, который реализуется по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Больничный комплекс очень ждали жители, именно они обратились с просьбой о строительстве нового медучреждения», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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На данный момент строительство больничного комплекса завершили на 50%. Согласно проекту, скоро в округе появится взрослая поликлиника на 350 посещений и детская — на 100. Работы проводят по президентскому проекту «Здравоохранение» и завершат в 2024 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.
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