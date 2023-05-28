Подмосковье 28 мая 2023, 13:36 Болельщик футбольного клуба «Химки» передаст выигранный автомобиль в зону СВО

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Розыгрыш ценных призов провели для болельщиков на матче 29-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами «Химки» и «Урал». Автомобиль красно-черного цвета Lada Granta выиграл болельщик подмосковного клуба Анатолий. Транспортное средство мужчина решил отправить российским бойцам в зону СВО.

По словам победителя, за «Химки» он болеет с момента основания клуба [1997 год — прим.ред]. Домашние матчи любимой команды местный житель посещает постоянно, нередко Анатолий поддерживает подмосковных футболистов на выездных играх.

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«К сожалению, не всегда получалось посещать матчи в этом сезоне, так как находился в командировке в зоне проведения спецоперации. Скорее всего, приз и от себя, и от клуба я перенаправлю нашим братьям, которые находятся на передовой. Там он будет более востребован и полезен», — поделился обладатель автомобиля.

Розыгрыши призов проводятся на каждом домашнем матче «Химок». Пришедшие на игру болельщики получают шанс выиграть умные гаджеты, игровые приставки, смартфоны, сертификаты на покупку спортивных товаров и другие призы.

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