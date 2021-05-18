Более восьми тысяч жителей Подмосковья выбрали места для установки экопунктов

Голосование за места для установки экопунктов в Подмосковье продолжается на портале «Добродел». Свое мнение высказали уже больше восьми тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Уже 8154 человека проголосовали за место, где они хотели бы видеть экопункты.

«В настоящее время лидеры голосования по выбору общественных мест для установки экопунктов — торговые сети и дворовые территории», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Министр уточнил, что до конца голосования среди популярных мест могут оказаться и общественные пространства, и образовательные учреждения, и объекты транспортной инфраструктуры.

Голосование на портале «Добродел» продлится до 31 мая. Высказать свое мнение можно по ссылке.

Экопункты будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Эти автоматы позволят собрать вторичное сырье и направить его сразу на переработку. Все, кто будет сдавать мусор в экопункты, получат баллы. Их можно будет потратить в магазинах или ресторанах. Первые автоматы установят в общественных местах на территории Подмосковья уже в июле.

Всего в этом году в регионе установят 900 экопунктов по поручению губернатора Андрея Воробьева.