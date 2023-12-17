Эксклюзив 17 декабря 2023, 14:32 Более восьми тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за ночь Минтранс: в Подмосковье расчистили более 8 тысяч км дорог в ночь на 17 декабря Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Подмосковные дорожные службы за ночь очистили и обработали противогололедными материалами более восьми тысяч километров дорог. Об этом «360» рассказали в Минтрансе региона.

Сейчас на муниципальных и региональных дорогах дежурят около 1,3 тысячи снегоуборочных машин.

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«В приоритетном порядке очищают дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам. Дорожные службы взаимодействуют с оперативными службами для обеспечения безопасного проезда транспорта», — добавили в ведомстве.

Утром на уборку улиц Московской области вышли более 14 тысяч дворников, в работе задействовали свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной техники. Жителей попросили отгонять автомобили по запросу коммунальщиков, чтобы расчистка пошла быстрее. Детские площадки пока не расчищают. Вывозить снег начнут ночью.

Снежный покров в Москве достиг аномальной для 17 декабря высоты — 38 сантиметров.