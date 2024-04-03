Подмосковье 03 апреля 2024, 17:29 Более тысячи жительниц Балашихи прошли обследования на новом маммографе с ноября Фото: Балашихинская больница

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Более 1200 женщин прошли обследование на цифровом маммографе в поликлинике № 4 в Балашихе. Его установили в ноябре 2023 года.

Благодаря новому маммографу жительницы Балашихи могут бесплатно проверить свое здоровье и своевременно выявить рак молочной железы. Исследование занимает около 20 минут.

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«Преимущества цифрового оборудования — в минимальной лучевой нагрузке на пациенток и высоком качестве рентгеновских снимков: с их помощью патологию можно выявить даже на ранних стадиях», — сообщила заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Всего в Балашихе установлено четыре современных маммографических аппарата в поликлиниках № 2, № 4, № 6 и № 14. Записаться на бесплатное обследование по полису обязательного медицинского страхования можно через портал госуслуг или по номеру 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в этом году в Подмосковье откроется детский клинический центр имени Рошаля.

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