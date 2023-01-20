Подмосковье 20 января 2023, 09:44 Более тысячи жителей стали получателями выплаты по уходу за инвалидами в Подмосковье

Читать 360tv в

Выплату по уходу за инвалидами получают больше тысяч жителей Подмосковья. Она составляет 27 тысяч рублей в месяц, рассказали в Минсоцразвития региона.

Глава министерства Людмила Болатаева сообщила, что выплату назначают тем, кто заботится о тяжелобольных, с которыми нужно постоянно находиться рядом. У таких людей почти нет возможности посещать работу.

Реклама

«В таких ситуациях мы предусмотрели поддержу — выплата по уходу за инвалидом, которая составляет 27 тысяч рублей каждый месяц. На сегодняшний день больше тысячи человек в подмосковном регионе получают эту выплату», — сказала она.

Реклама

Получить поддержку могут жители Подмосковья от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидами первой и второй группы на дому. При этом больной должен быть признан нуждающимся в обслуживании.

«Помимо выплат, люди, которые ухаживают за инвалидом, имеют возможность бесплатно пройти подготовку в симуляционном классе для обучения уходу за тяжелобольными», — добавила глава министерства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».