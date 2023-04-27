Подмосковье 27 апреля 2023, 16:09 Более тысячи жителей Солнечногорска написали «Диктант Победы»

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Акция «Диктант Победы» прошла в Солнечногорске. Участие в ней приняли более тысячи жителей, среди них — школьники, пенсионеры, депутаты, сотрудники администрации и глава округа.

Международный исторический диктант проводят пятый раз подряд.

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«В Солнечногорске было организовано 23 площадки: 20 — в школах общеобразовательных, две площадки было на территории силовых частей — военные тоже сегодня писали, одна — в Доме культуры „Выстрел“», — рассказала организатор акции Марина Корчкова.

На заполнение бланков дается 45 минут. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков выполнил все задания досрочно. Вопросы, по мнению главы, оказались очень интересными и важными.

«Очень важно помнить те события, которые сплотили весь наш народ. Благодаря этой сплоченности нам удалось в прошлом столетии предотвратить распространение фашизма, защитить права нашего народа на существование, на свою русскую цивилизацию. Особенно сегодня это важно помнить и знать», — сказал Константин Михальков.

В Солнечногорске число участников «Диктанта Победы» ежегодно растет. Результаты можно узнать на сайте акции с помощью идентификационного номера, который выдают при регистрации. Лучших по итогам наградят памятными грамотами.

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