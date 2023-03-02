Подмосковье 02 марта 2023, 18:54 Более тысячи жителей семи округов Подмосковья расселят из аварийного фонда к концу года

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В Московской области реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». В его рамках до конца 2023 года 1083 жителей расселят из аварийного фонда Подмосковья.

Министерство строительного комплекса Московской области провело совещание в режиме ВКС по вопросу переселения граждан из аварийного жилья в семи округах. В мероприятии приняли участие представители Воскресенска, Электростали, Орехово-Зуева, Волоколамска, Рузы, Пушкино и Сергиевого Посада.

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Минстрой поручил администрациям округов заключить контракты на приобретение жилых помещений для переселенцев из аварийного фонда до 1 апреля, а также направить в ведомство заключенные соглашения о выкупе и договоры социального найма и мены до 1 мая.

До конца этого года в Подмосковье планируют завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. После этого приступят к ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в период с января 2017 года по январь 2022 года.

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