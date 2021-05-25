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    25 мая 2021, 20:52

    Более тысячи жителей Щелкова обеспечат чистой питьевой водой в июне этого года

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания завершили в поселке Краснознаменский. Он дополнительно обеспечит чистой водой 1150 жителей Щелковского округа, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

    Более тысячи жителей Щелкова обеспечат чистой питьевой водой в июне этого года

    «Техническая стадия готовности объекта — 100%, в настоящее время приступили к пусконаладочным работам», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

    После капитального ремонта производительность водозаборного узла составит 2400 кубометров в сутки, добавил министр.

    Капремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания в поселке Краснознаменский был осуществлен в рамках областной программы «Чистая вода».

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца года чистой водой будут обеспечены 200 тысяч жителей региона. Всего в рамках программы «Чистая вода» за семь лет питьевой водой обеспечили более двух миллионов жителей Подмосковья.