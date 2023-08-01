Подмосковье 01 августа 2023, 10:56 Более 300 жителей Подмосковья заключили соцконтракты на открытие своего дела с начала года Министерство социального развития Московской области

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Около тысячи жителей Подмосковья, которые оказались в трудной ситуации, заключили соцконтракты с начала года. Их общая сумма составила 130 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, проект помогает жителям в поиске работы и открытии собственного дела.

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«Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела — это более 380 контрактов, на поиск работы заключено 354 контракта», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

Сумма выплат зависит от цели. Максимальная составляет 350 тысяч рублей. Оформить поддержку можно через портал «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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