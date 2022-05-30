Более тысячи жителей Подмосковья получили льготные лекарства в ФАПах по поручению губернатора Воробьева

Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) получают полтора миллиона жителей Московской области. По поручению губернатора Андрея Воробьева с февраля в ФАПах запустили проект льготного лекарственного обеспечения. Медикаменты по льготе уже получили более тысячи человек, рассказал главе региона министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк 30 мая.

В Московской области действуют 474 фельдшерско-акушерских пункта. У большинства из них до недавнего времени не было лицензий на фармацевтическую деятельность. Кроме того, не во всех ФАПах были компьютеры и выход в Сеть. В результате проведенной работы пролицензированы 353 ФАПа, почти все пункты получили необходимую технику, интернет и электронное расписание. В каждом ФАПе организован забор крови на лабораторные исследования.

Если в сельском населенном пункте есть еще и коммерческая аптека, власти региона будут организовывать льготное лекарственное обеспечение путем курьерской доставки «Мособлмедсервиса», добавил Сапанюк.

Он доложил, что с 1 июня ФАПы получат новый функционал: их привлекут к работе с диспансерной группой пациентов.

«У нас ФАПы станут достаточно активными участниками диспансерного наблюдения жителей, которые имеют хронические заболевания. То есть мы будем реализовывать ранее начатый проект проактивного ФАПа», — рассказал министр здравоохранения Московской области.

Губернатор Подмосковья поручил главам округов информировать жителей о возможности купить лекарства в ФАПах.