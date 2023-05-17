Подмосковье 17 мая 2023, 18:56 Более тысячи жителей Подмосковья обратились в больницы с укусами клещей с начала весны

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С начала весны жители Московской области обратились за помощью с укусами клещей более тысячи раз. Об этом в эфире «Области перемен» рассказал инфекционист Талдомской ЦРБ Павел Стрибук. Другие гости программы — директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова и главный врач ГАУЗ МО «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» Михаил Каюгин — сообщили о «Ночи музеев» в Серпухове и лечении зубов по ОМС в Подмосковье.

Клещи в Подмосковье

В регионе за помощью при укусе клеща с начала весны обратились более тысячи человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

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Показатель заболеваемости болезнью Лайма также в два раза превысил прошлогодний. Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Московской области нет.

Министерство благоустройства Подмосковья каждую весну проводит обработку парков от клещей.

«В этом году очень рано сошел снег, это привело к раннему выползанию клещей. Улучшение погоды привело к тому, что люди раньше стали посещать парки и леса. В этом году это произошло раньше примерно на 10-14 дней», — сообщил инфекционист Талдомской ЦРБ Павел Стрибук.

Культура в Серпухове

Туристический сезон в Подмосковье стартовал полмесяца назад. Серпуховский музей присоединится к традиционной акции «Ночь музеев» 20 мая. В рамках мероприятия посетителям покажут иммерсивный гастро-спектакль «Я убил Распутина» и проведут эксклюзивные экскурсии «Ожившие картины», «Тайна старинного особняка», «13 картин» и «Интересно. Пикантно. Юсуповы».

Также в Серпухове с 26 по 28 мая пройдет конкурс «Палитра старых мастеров». Уже 1 июня в музее проведут день детского самоуправления.

В этом году Серпуховский музей отмечает 105 лет со дня образования. Учреждение сотрудничает с региональным министерством культуры и туризма.

«Майские праздники ждут все, и те, кто любят музеи. Люди идут очень ровно к нам, поток распределился по дням. Особенно популярными стали наши театрализованные пешеходные экскурсии», — сообщила директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Бесплатная стоматология в Подмосковье

Один из главных вопросов лечения зубов — это деньги. Однако многие забывают, что стоматологическую помощь можно получить бесплатно — по программе ОМС.

При этом государственные стоматологии в Подмосковье не уступают частным клиникам в обслуживании пациентов. Министерство здравоохранения Московской области обеспечивает их новейшим оборудованием

«В Московской области представлена очень широкая программа по ОМС. Туда входит большой спектр стоматологических услуг для взрослых и детей. Люди порой очень скептически относятся к лечению по полису ОМС, я считаю, что очень зря, поскольку объем услуг очень широк — лечение зубов, кариеса, пульпита, удаление зубов, консультации специалистов», — рассказал главный врач ГАУЗ МО «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» Михаил Каюгин.

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