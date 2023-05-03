Подмосковье 03 мая 2023, 16:55 Более тысячи жителей Мытищ посетили праздничную программу 1 мая в парке Мира

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Праздничная программа прошла в парке Мира в Мытищах 1 мая. Мероприятие посетили более тысячи человек.

Гости праздника приняли участие в мастер-классах и конкурсах, посмотрели концерт и спектакль театра «Фэст», а также рисовали на асфальте и пробовали новые трюки на фестивале экстремальных видов спорта. Развлекательную программу подготовили творческие объединения и молодежный центр «Импульс».

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Всего в парке работало более 10 интерактивных зон. На одной из них можно было разрисовать матрешку, посвященную 400-летию Мытищ. Эти матрешки будут выставляться в главном здании молодежного центра «Импульс».

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