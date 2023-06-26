Подмосковье 26 июня 2023, 03:20 Более тысячи жителей Лыткарина приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО

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Несколько тысяч жителей и десятки организаций Лыткарина приняли участие в волонтерском движении по сбору гуманитарной помощи "Русские своих не бросают". Внести свою лепту может каждый, посылки собирают даже школьники во время каникул. Организация принимает любую поддержку — от амуниции и продуктов, до детских писем с добрыми пожеланиями.

«Каждый вносит вклад в общую победу. <...> Гуманитарная помощь. Кто-то вступает в ряды Вооруженных сил России. Ребята молодцы, это все будет для победы», — рассказал руководитель волонтерского движения "Русские своих не бросают» Сергей Веселов.

Центральный штаб организации работает с 2022 года. За это время активисты посетили зону проведения спецоперации уже более 50 раз. Помощь отправляют на передовую, а также в госпитали и реабилитационные учреждения – порядка четыре тонны товаров ежемесячно.

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