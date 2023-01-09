Подмосковье 09 января 2023, 12:39 Более тысячи жилых объектов Подмосковья поставили на кадастр в 2022 году

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За прошедший год кадастровые номера присвоили 341 жилому дому и 757 таунхаусам. Это здания в 40 городских округах.

Большинство домов, получивших номер, находится в Истре. Там на кадастр поставили 505 таунхаусов и 24 жилых дома. В Домодедове на учет поставили 116 таунхаусов и 8 жилых дома, в Дмитрове эти показатели достигли 58 и 14 соответственно.

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«Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о том, какими станут рынки Московской области. Их планируют привести к современному стандарту.