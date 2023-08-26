Подмосковье 26 августа 2023, 17:26 Более тысячи вопросов решили жители на выездной администрации в Химках Фото: администрация Химок

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В Химках прошла выездная администрация. На ней решили более тысячи вопросов. В микрорайоне Новые Химки на мероприятие пришли свыше 50 местных жителей.

Самые частые запросы касались ЖКХ и благоустройства.

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«В микрорайоне Новые Химки самые популярные вопросы затрагивали ремонт дорог, работу управляющих компаний и благоустройство придомовых территорий. Все заявки мы зафиксировали и держим на контроле», — рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

Многие спрашивали об оплате коммунальных платежей. Волошин поручил помочь обратившимся разобраться с квитанциями и пересчитать плату при необходимости. Также Марина Неверова пришла к управляющей компании, чтобы перенести сроки капремонта кровли в ее доме. Глава подчеркнул, что работы нужно согласовать с жильцами.

«По просьбе жителей сотрудники администрации рассмотрят возможность для включения дворов на улице Родионова, 5 и 7, а также на улице Молодежной, 52 в программу комплексного благоустройства», — уточнили в администрации округа.

Дворы озеленят, отремонтируют тротуары, установят камеры, приведут в порядок спортивные и детские площадки.

Первые выездные администрации начались в Химках в поселениях Луневское и Кутузовское в этом году. Тогда поступило 500 запросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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