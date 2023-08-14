Подмосковье 14 августа 2023, 14:21 Более тысячи учителей прошли интенсив «Московская область: открытый путь лидерства в образовании» Unsplash

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Цикл педагогических интенсивов проходит в Подмосковье в Год педагога и наставника. Он посвящен пути региона к лидерству в образовании. Мероприятия уже посетили около тысячи человек.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, в рамках цикла проводят панельные дискуссии, обмен практиками, выступления спикеров и обсуждения. Около тысячи учителей со всей России посетили мероприятия лично, еще пять тысяч — подключились онлайн.

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«Первое мероприятие цикла, посвященное эффективным управленческим практикам в образовательном комплексе и школе полного дня, прошло в Доме Правительства Московской области. Также в рамках интенсива учителя посетили несколько образовательных учреждений региона», — отметили в ведомстве.

Посмотреть презентацию спикеров интенсива об эффективных управленческих практиках можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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