Подмосковье 31 декабря 2022, 17:13 Более тысячи спортсменов приняли участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Одинцове

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Предновогодняя «Манжосовская лыжная гонка» в Одинцове собрала 1,2 тысячи участников. В этом году мероприятие состоялось уже в 53-й раз.

На соревнованиях собрались лыжники со всех округов Московской области. Поприветствовали спортсменов олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Одинцова Андрей Иванов.

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«Манжосовская лыжная гонка» — знаковое мероприятие для Московской области. Ежегодно 31 декабря в парк имени Ларисы Лазутиной приезжают лыжники, чтобы проводить уходящий год. Сегодня на трассе собрались 1,1 тысячи участников гонки, некоторым из которых не исполнилось даже двух лет», — заявил Дмитрий Абаренов.

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В этом году спортсмены преодолели дистанции в 600 метров, 1,2 километра, три километра, шесть километров, 12 километров и 18 километров.

Отмечается, что «Манжосовская лыжная гонка» — одно из старейших лыжных соревнований в Московском регионе. В нем принимают участие жители от трех до 90 лет. Наряду с любителями в гонке традиционно участвуют профессиональные лыжники.

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