14 февраля 2023, 08:46
Более тысячи спортсменов приняли участие в юбилейной гонке «Зарайская лыжня»
«Зарайская лыжня» уже 10 лет подряд проходит в рамках всероссийской лыжной гонки. Юбилейные соревнования объединили более тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни.
Центральной площадкой лыжных заездов стала Беспятовская роща в Зарайске.
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«Сегодня очень повезло с погодой. Есть и морозец, и солнышко. Замечательный день. Я хотел бы пожелать всем сегодня получить эмоции, хорошее настроение, чтобы это оставалось надолго», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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Участие в соревнованиях принимали представители учреждений и предприятий округа, общественных организаций, школьники и все желающие. Было организовано два забега: для детей на дистанцию 700 метров и для взрослых на 1700 метров.
По результатам соревнований золотых кубков удостоились самый возрастной и самый юный участники забега. Проигравших в юбилейной гонке не было.
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Спортсмены
Зарайск
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