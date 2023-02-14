Подмосковье 14 февраля 2023, 08:46 Более тысячи спортсменов приняли участие в юбилейной гонке «Зарайская лыжня»

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«Зарайская лыжня» уже 10 лет подряд проходит в рамках всероссийской лыжной гонки. Юбилейные соревнования объединили более тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни.

Центральной площадкой лыжных заездов стала Беспятовская роща в Зарайске.

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«Сегодня очень повезло с погодой. Есть и морозец, и солнышко. Замечательный день. Я хотел бы пожелать всем сегодня получить эмоции, хорошее настроение, чтобы это оставалось надолго», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Участие в соревнованиях принимали представители учреждений и предприятий округа, общественных организаций, школьники и все желающие. Было организовано два забега: для детей на дистанцию 700 метров и для взрослых на 1700 метров.

По результатам соревнований золотых кубков удостоились самый возрастной и самый юный участники забега. Проигравших в юбилейной гонке не было.

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