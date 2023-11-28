Подмосковье 28 ноября 2023, 15:44 Более тысячи социальных контрактов заключили в Подмосковье с начала года Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

С начала 2023 года 1120 социальных контрактов заключили в Московской области на общую сумму 220 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Это не просто выплата пособий, это комплексная программа, которая включает в себя как материальную поддержку, так и сопровождение, помощь в трудоустройстве. Цель соцконтракта — помочь нуждающимся перейти на самообеспечение», — подчеркнул Голубев.

Реклама

Соцконтракт могут получить семьи и одинокие люди, доход которых не выше регионального прожитого минимума. Во время выплат пособия люди ищут работу, занимаются предпринимательством, ведут хозяйство, проходят дополнительное обучение.

От государства можно получить выплату в размере прожиточного минимума, если человек безработный, 30 тысяч рублей — за образовательный курс, до 350 тысяч единоразово на открытие дела и еще 30 тысяч — на обучение предпринимательству, а также до 200 тысяч рублей для подсобного хозяйства.

Контракт можно заключить не более чем на девять месяцев в случае поиска работы, не более чем на год — при предпринимательстве и не более чем на полгода — при социальной адаптации и в трудной жизненной ситуации. Оформить соцконтракт можно в МФЦ или отделении соцзащиты. Заявление можно подать на портале госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».