Более тысячи сотрудников трудоустроят в новом индустриальном парке в Балашихе

В Балашихе ведут строительство индустриального парка «Пуршево-2» площадью 32,9 га, инвестиции в него составят 5,9 миллиарда рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров встретились с бизнес-сообществом города, чтобы наметить перспективы развития территории Саввино-Пуршево.

В Саввино-Пуршево уже работает индустриальный парк «Пуршево-1» площадью 33 гектара, построенный в 2019 году.

«Для нас Саввино-Пуршево — очень важная территория. Первая площадка, которая была реализована — это технопарк „Пуршево-1“ площадью 33 гектара. Исторически для нас микрорайон Пуршево — массив лесных участков. Он, безусловно, является значимым потенциалом, который необходимо развивать. До декабря 2020 года большой объем земель был сельхозназначения. Мы увидели большой спрос в технопарке „Пуршево-1“. Около 150 гектаров земли в генплане перевели в промышленную зону. Мы перед собой поставили амбициозную задачу: не просто распродать участки резидентам, а попробовать создать большую индустриальную площадку, которая будет обеспечена, в том числе, комфортным благоустройством, общественным транспортом и местами отдыха», — сказал Сергей Юров.

Он отметил, что на новой площадке «Пуршево-2» предполагается размещение 14-ти резидентов, среди которых такие профили, как производство одноразовых средств индивидуальной защиты, средств гигиены, тканей для матрасов и самих матрасов, мебели из металлокаркаса, производственно-складской комплекс сантехнического оборудования и металлообработка.

«Сегодня вопросы привлечения инвестиций занимают особое место в работе органов власти всех уровней, и мы постоянно совместно с органами местного самоуправления ищем возможности для снижения налогового бремени для бизнеса. О том, что это главная задача для муниципальной власти, мы говорим постоянно. И оказываем необходимую поддержку тем муниципальным образованиям, которые стремятся привлечь инвесторов», — сказал Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что близость к Москве делает проект крайне перспективным. Глава и администрация городского округа гарантируют инвесторам доступность власти, прозрачные правила ведения бизнеса, равный доступ к земельным участкам, транспортным и энергетическим ресурсам.

Строительство «Пуршево-2» завершат в 2023 году, после ввода объекта в эксплуатацию на территории индустриального парка смогут работать более тысячи сотрудников.