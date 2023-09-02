Подмосковье 02 сентября 2023, 14:24 Более тысячи собак поучаствовали в первом фестивале корги в Щелкове Фото: unsplash.com

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В усадьбе Гребнево в Щелкове прошел первый фестиваль самых очаровательных собак — породы корги. В мероприятии поучаствовали более тысячи четвероногих.

«Масштабный фестиваль корги. Более тысячи собак — и это всего лишь начало, я думаю, что к вечеру несколько тысяч примет участие», — сообщил владелец усадьбы Андрей Ковалев.

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На поляне у сцены царила атмосфера праздника и веселья. В шатрах можно было купить костюмы, аксессуары и лакомства для питомцев, а также сувениры с изображением собак. На праздник прибыла техника МЧС, и любой желающий мог сфотографироваться верхом на спецтранспорте. На фестивале можно было узнать много интересного о собаках.

Программа фестиваля началась с настоящих корги-гонок. Победителем забегов стала Асти. Собаке один год и четыре месяца.

«Спасибо организаторам, очень круто было, это наш дебют, надеюсь, не последний. Тренировал ребенок, старался — вот результаты», — сообщили Яна и Эвелина Глебовы.

Следующие этапы — прохождение лабиринта и полосы препятствий. Они показали навыки питомца и уровень взаимодействия его с владельцем. Несмотря на короткие лапки и озорной характер, собаки выполняли команды хорошо, разве что некоторых приходилось задабривать лакомствами. Но самый главный этап творческий — конкурс костюмов. Здесь невероятный полет фантазий корги-воплощения: от принцесс и фей, до морских пиратов и моряков.

«Мы сегодня команда моряков, идея пришла, потому что папа у нас любит море, рыбалку и ходит на лодке по Ладожскому озеру, собственно, там и познакомились, собственно, такая тема у нас возникла морская...» — сообщила семья Шило.

«В апреле с Андреем Ковалевым мы решили сделать что-то такое хорошее, доброе в Гребневе. Получилось грандиозное событие», — сообщил директор центра гражданской защиты и зампред комиссии по ЧС в Щелкове Леонид Киселев.

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