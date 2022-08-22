Более тысячи сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи более тысячи детей-сирот. Родители получают финансовую поддержку от региона.

Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, в регионе нет детских домов, на смену им пришли семейные центры. Оттуда ребят забирают приемные родители, для которых в области организовано 86 школ.

«Система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в приемную семью», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Каждая приемная семья получает 600–650 тысяч рублей в год в качестве поддержки. За каждой закреплен куратор и всегда готов помочь в решении вопросов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около 260 подмосковных семей готовы принять сирот Донбасса.