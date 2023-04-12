Подмосковье 12 апреля 2023, 12:49 Более тысячи школьников прошли командную олимпиаду по математике в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Более тысячи школьников поучаствовали в дистанционном туре командной олимпиады по математике. Мероприятие состоялось на базе образовательного центра «Взлет» в Московской области.

«Это отличная возможность для школьников шестых и седьмых классов подготовиться к олимпиадам и соревнованиям высокого уровня», — сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

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Результаты образовательного соревнования можно посмотреть по ссылке.

В финал вышли 45 команд. Теперь им предстоит поучаствовать в турнире математических боев и игр. Он состоится с 2 по 7 мая. 24 сборные школьников будут бороться за победу очно, а еще 21 команда — дистанционно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей.

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