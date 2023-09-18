Подмосковье 18 сентября 2023, 16:17 Более тысячи школьников приняли участие в фестивале профессий в Ногинске

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Фестиваль профессий «Путь навыка» прошел в Ногинске. Участие в нем приняли свыше тысячи школьников. Для них организовали более 20 интерактивных площадок в спорткомплексе «Знамя».

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Школьники могли узнать о разных профессиях: от парикмахерского искусства и кондитерского дела до разработки приложений и даже сварки в виртуальной реальности. Такие фестивали в Богородском округе проходят регулярно. Они помогают ребятам найти свой путь в жизни.

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«К 9-му классу учащиеся должны определиться с выбором профессии. Сейчас, к сожалению, мы констатируем факт, что было что-то упущено. Поэтому мы совместно с колледжами, совместно с Министерством образования помогаем им все наверстать и сделать осмысленный выбор», — рассказал директор Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Владимир Ведута.

Всего в этом учебном году проведут более 40 таких мероприятий в различных городах Московской области. Следующий фестиваль «Путь навыка» пройдет в Лобне.

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