Подмосковье 11 января 2024, 16:08 Более тысячи школьников посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. Праздничное мероприятие посетили более тысячи школьников, которые отличились в учебе и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях.

Для гостей подготовили музыкальный спектакль «В поисках Рождества». Среди почетных гостей — митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина и министр образования региона Илья Бронштейн.

Реклама

«Губернаторская рождественская елка — это добрая ежегодная традиция. Пусть эта волшебная, поучительная история станет для вас отличным началом года», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».