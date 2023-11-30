Подмосковье 30 ноября 2023, 14:24 Более тысячи самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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Патрулирование земель государственного лесного фонда проводят в Подмосковье регулярно. Так, с начала года подобные инспекции позволили выявить около тысячи самовольно занятых территорий.

«Больше всего нарушений выявлено в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Истринском, Подольском и Звенигородском лесничествах», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По фактам нарушений составили 772 протокола, а ущерб оценили в размере более 18 миллионов рублей.

Жителям Подмосковья напоминают, что самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, влекущее наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что задача властей — благоустроить территории с комфортом для людей, но без вреда природе. За пять лет в регионе преобразятся 50 лесопарков.

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