Подмосковье 19 мая 2023, 09:40 Более тысячи родителей проверили качество питания в школах Солнечногорска

Читать 360tv в

Проект «Родительский контроль» реализуют в Подмосковье с 2020 года. За это время более тысячи родителей оценили меню в школах Солнечногорска. Качество питания проверяют каждый месяц.

Меню в школьных столовых Подмосковья обновят с 1 сентября. В него добавили оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники. А суп с рыбными консервами и пудинг из манной крупы исключили, исходя из пожеланий самих школьников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Реклама

«На базе 19 общеобразовательных учреждений бесплатным горячим питанием обеспечены более восьми тысяч обучающихся начальных классов, в их числе дети с ограниченными возможностями, из многодетной семьи, а также дети участников спецоперации», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сегодня в Подмосковье 51 компания занимается школьным питанием. Меню составляют согласно санитарным нормам и рекомендациям Роспотребнадзора с учетом детских потребностей в витаминах и микроэлементах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».