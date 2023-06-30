Подмосковье 30 июня 2023, 17:06 Более тысячи работников в Подмосковье получили выплаты задолженностей по зарплатам в мае и июне

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В мае и июне в Подмосковье полностью погасили задолженность по зарплате перед сотрудниками пяти организаций. Так, более тысячи сотрудников получили выплаты на общую сумму более 41 миллиона рублей. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что предприятия в Дубне, Наро-Фоминске, Рузе, Жуковском и Солнечногорске уже несколько месяцев не выплачивали сотрудникам положенную зарплату. Штаб по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье помог сотрудникам восстановить законные права.

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Всего с начала года в Московской области погасили задолженность по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей.

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