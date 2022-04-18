Тысяча рабочих мест появится в индустриальном парке «iЩелково» в Подмосковье

Подмосковный индустриальный парк «iЩелково» принял первых резидентов. Они создадут десятки производств и свыше тысячи новых рабочих мест в регионе.

Как рассказал совладелец индустриального парка Александр Шабанов, компании приступили к строительству помещений. Они вложат в проекты более 30 миллиардов рублей.

Сегодня мы обеспечили проект на 90% всем необходимым оборудованием, материалами. Мы видим интерес бизнеса Александр Шабанов.

По его словам, доля заключенных с конца февраля сделок уже превысила показатели, полученные за последние полгода.

В процессе оснащения площадок особые акценты сделали на транспортной доступности и современной инфраструктуре.

Здесь откроют мебельное и швейное производства, а также будут изготавливать металлопродукцию и световую технику.

Основная задача большого индустриального парка — создать комфортные условия для бизнеса и развития новых проектов. Он разместился в городском округе Щелково.

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