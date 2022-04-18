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    18 апреля 2022, 14:44

    Тысяча рабочих мест появится в индустриальном парке «iЩелково» в Подмосковье

    Подмосковный индустриальный парк «iЩелково» принял первых резидентов

    Анастасия Аброськина

    Подмосковный индустриальный парк «iЩелково» принял первых резидентов. Они создадут десятки производств и свыше тысячи новых рабочих мест в регионе.

    Тысяча рабочих мест появится в индустриальном парке «iЩелково» в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал совладелец индустриального парка Александр Шабанов, компании приступили к строительству помещений. Они вложат в проекты более 30 миллиардов рублей.

    Сегодня мы обеспечили проект на 90% всем необходимым оборудованием, материалами. Мы видим интерес бизнеса

    Александр Шабанов.

    По его словам, доля заключенных с конца февраля сделок уже превысила показатели, полученные за последние полгода.

    В процессе оснащения площадок особые акценты сделали на транспортной доступности и современной инфраструктуре.

    Здесь откроют мебельное и швейное производства, а также будут изготавливать металлопродукцию и световую технику.

    Основная задача большого индустриального парка — создать комфортные условия для бизнеса и развития новых проектов. Он разместился в городском округе Щелково.

    Ранее стало известно, что Подмосковье нашло около 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.

    Губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание всем, у кого есть запрос на трудоустройство.