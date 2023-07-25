Подмосковье 25 июля 2023, 17:10 Более тысячи рабочих мест создали в Солнечногорске с начала года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Свыше 3,5 миллиарда инвестиций привлекли в городской округ Солнечногорск с начала года. Это помогло создать более тысячи рабочих мест.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администарции городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администарции городского округа Солнечногорск

В числе новых инвестиционных проектов — склад Wildberries. Его откроют на территории оптово-распределительного центра в Радумле в конце июля. Также до конца года на территории индустриального парка «Есипово» построят завод по производству металлоконструкций «Аполло».

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«Наращиванию инвестиционного потенциала, росту доходов бюджета мы уделяем особое внимание. В стадии реализации на 2023–2025 годы у нас 26 проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Планируется создание еще девяти тысяч рабочих мест для солнечногорцев», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал ряд важных для городского округа Солнечногорск соглашений. С «Газпром СПГ Технологии» заключено соглашение о строительстве предприятия по малотоннажному производству и отгрузке газа. Оно откроется в 2026 году.

Группа компаний «Мультиколд» вблизи деревни Радумля построит большой логистический кластер. Это более 1,2 тысячи рабочих мест для жителей округа. Кроме того, соглашение подписано с «Гормаш глобал». Предприятие построит завод по производству буровых станков, шахтных торкет-систем и самоходных вагонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он отметил необходимость расширить меры, которые упрощают жизнь предпринимателям.

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