Более тысячи рабочих мест появилось в Ногинске с вводом нового распределительного центра

Новый складской комплекс открыли в Ногинске. Работу в нем получили более тысячи жителей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Современный складской комплекс общей площадью около 33 тысяч квадратных метров открыл „Магнит“. Сегодня в Подмосковье работает около 1,3 тысячи магазинов этой сети. Снабжают их два распределительных центра, расположенных в Дмитровском и Коломенском городских округах. Объект в Ногинске будет обслуживать около 400 торговых точек столицы и области. Работу на новом складе получили более тысячи человек», — рассказал Воскресенский.

В состав нового комплекса входят склады хранения в естественных условиях, со встроенными холодильными камерами, непродовольственной продукции, административно-бытовой корпус, цех по переработке вторсырья. Свою продукцию на склад будут отгружать федеральные поставщики, а также локальные производители.

Логистический комплекс максимально автоматизирован. Компания контролирует качество продукции в режиме онлайн — распределительный центр оснащен системой удаленного мониторинга температурного режима.

В сутки распределительный центр будет принимать около 1,5 тысячи тонн товаров, уточнил министр.