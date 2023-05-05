Подмосковье 05 мая 2023, 15:38 Более тысячи праздничных программ пройдет в Подмосковье ко Дню Победы Министерство культуры и туризма Московской области

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В Московской области в честь Дня Победы пройдут более 1000 мероприятий. Основными площадками празднований станут центральные площади, парки, скверы, музеи, выставочные залы, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Например, в Люберцах развернутся инсценировки боевых сражений и быт солдат Великой Отечественной войны. В Орехово-Зуеве гостей ждет увлекательный семейный квест, мастер-классы, полевая кухня и концерт. Жители Ступина смогут посетить выставку исторической военной техники.

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В Клину пройдут военно-спортивные игры, конкурс рисунка на асфальте и мастер-классы, в Котельниках — фестиваль-конкурс патриотической песни, в Одинцове — ярмарки с полевой кухней и инсценировки известных произведений о Великой Отечественной войне.

В Зарайске организуют конкурс детского рисунка, бесплатные кинопоказы, открытый конкурс чтецов, спектакли, концерты. В Чехове пройдет серия спектаклей по произведениям на военную тематику.

В Талдоме проведут акции «Они сражались за Родину» и «Солдатская каша», а также покажут спектакль «Вокзал Победы». В Волоколамске можно будет поучаствовать в автопробеге на специализированных автомобилях и экскурсии по местам боевых действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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