Подмосковье 10 апреля 2023, 16:26 Более тысячи пользователей зарегистрировались на подмосковном портале по подбору вакансий в сфере АПК Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья разработало портал по поиску вакансий в сфере агропромышленного комплекса. Это ярмарка вакансий, которая позволяет работодателям найти квалифицированных сотрудников, а соискателям — работу по профессии. Сейчас уже более тысячи пользователей зарегистрировались на платформе.

«Для многих сельхозтоваропроизводителей актуален вопрос подбора новых кадров. Для этого и создан отдельный ресурс, где собраны вакансии в сфере АПК и сотрудники, у которых есть необходимость в поиске работы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На портале размещено более 150 вакансий. Также с помощью «Агрокадров» студенты могут найти интересные практики и стажировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения. Он сообщил, что только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

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