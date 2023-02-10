Подмосковье 10 февраля 2023, 14:32 Более тысячи подростков прошли обучение в «Школе вожатых» в Дзержинском

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«Школа вожатых» в Дзержинске обучает подростков азам педагогической профессии уже десять лет. За это время опыт и знания получили более тысячи ребят.

«Школа вожатых» в молодежном центре «Лидер» вновь заработает 15 февраля в преддверии летних каникул. Все желающие в возрасте от 14 до 18 лет смогут присоединиться к курсу. По окончании обучения ребята смогут официально трудоустроиться в летний городской лагерь в качестве вожатых — помощников воспитателей.

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«Проект „Школа вожатых“ интегрирован в муниципальный проект летней занятости подростков, и, окончив курс по вожатству, летом молодежь может официально устроиться на работу вожатым — помощником воспитателя в летний городской детский лагерь „Солнышко“, — сообщила руководитель «Школы вожатых» Виктория Кечкина.

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Основная цель проекта — познакомить подростков с азами воспитательной работы и детской психологии, научить основам первой медицинской помощи, конфликтологии и многому другому.

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