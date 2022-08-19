Более тысячи подростков нашли подработку на лето в Подольске

В Подольске более тысячи подростков нашли себе подработку на лето. Все благодаря летним трудовым бригадам — с начала июня они открывают набор для тех, кто хочет провести лето с пользой.

В этом году на базе молодежных центров и общеобразовательных учреждений в городском округе было создано 1223 рабочих места для школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет.

Рабочий день ребят начинается с зарядки, после чего идет распределение обязанностей на день. Кто-то занимается влажной уборкой и ремонтными работами внутри помещений, а кто-то — благоустройством на улице, помогает наводить порядок на общественных территориях.

Ребята трудятся пять дней в неделю: в возрасте с 14 до 15 лет — по два часа, с 16 до 17 лет — по три. Заработная плата участников трудовых бригад за месяц составляет 8400 рублей. С начала июня в Подольске приступили к работе школьные трудовые бригады на базе 34 общеобразовательных учреждений.