Подмосковье 05 апреля 2023, 15:04 Более тысячи подмосковных школьников поучаствуют в военно-патриотической игре в «Горках Ленинских» Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Более тысячи школьников Московской области в возрасте 12-17 лет поучаствуют в V военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!». Ее проведут в в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 27 апреля.

Вместе с ними впервые будут состязаться ребята из Луганской и Донецкой народных республик. В состав каждой команды войдет семь человек, из них не менее трех девушек и один руководитель команды.

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Игра будет состоят из нескольких конкурсов, например, смотра строя и песни, марш-броска, сборки и разборки АКМ, боевого развертывания и других испытаний.

Они требуют особой подготовки участников. Так, в марш-броске «Болото» требуется попасть из пункта А в пункт Б, не касаясь земли. Для этого ребятам предстоит выкладывать переправу из автомобильных шин. А на этапе «Защита от оружия массового поражения» школьники по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» должны выполнить норматив «Надевание общевойскового защитного комплекта, плаща в рукава и противогаза».

Также игра сопровождается участием в акции «Письмо солдату». Ребята привозят трогательные письма и открытки со словами благодарности участникам специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Московская область постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям. Для властей региона это святое, заявил губернатор Андрей Воробьев.

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