Подмосковье 22 апреля 2023, 13:05 Более тысячи площадок в Подмосковье выбрали для проведения субботников Правительство Подмосковья: более тысячи площадок выбрали для проведения субботников Пресс-служба губернатора Московской области

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Более тысячи площадок для проведения субботников 22 апреля выбрали в Московской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. В каждом из муниципалитетов оборудовали пункты выдачи садового инвентаря, они открылись в 09:30 по местному времени.

Участникам Всероссийского субботника выдадут все необходимое. В Подмосковье приготовили около девяти тысяч лопат, 19 тысяч граблей, 27 тысяч литров красок и более четырех тысяч кистей. Для уборки мусора выдадут 75 тысяч перчаток и свыше 150 тысяч мешков.

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Губернатор Андрей Воробьев назвал мероприятие давней и доброй традицией.

«Сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами — это всегда особые эмоции. Поэтому мы приглашаем всех желающих на площадки, где нужно помочь навести порядок», — рассказал глава Подмосковья.

Он добавил, что в регионе продолжат высаживать деревья и кустарники. В рамках субботника в парках и других общественных местах планируют высадить более 4,5 тысячи саженцев.

Во время уборки в Московской области задействуют более 60 площадок «Мегабак». В пунктах приема вторсырья можно будет разделить отходы по разным контейнерам.