Подмосковье 04 апреля 2023, 12:09 Более тысячи педагогов будут контролировать проведение ЕГЭ в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Обучение членов государственной экзаменационной комиссии Подмосковья провели на базе школы № 32 в Мытищах 3 апреля. В этом году контролировать проведение ЕГЭ в регионе будут больше тысячи человек.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что на встрече обсудили проблемы, которые возникали при проведении экзаменов в прошлом году. Разобрали нештатные ситуации и способы их избежать.

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В этом сезоне Подмосковье будет использовать новую технологию сканирования бланков ЕГЭ в аудитории. Для проведения экзаменов подготовили 268 пунктов, на которые выйдут более тысячи членов экзаменационной комиссии.

Обучение продолжится во время тренировочных мероприятий в апреле–мае.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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