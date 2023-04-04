04 апреля 2023, 12:09
Более тысячи педагогов будут контролировать проведение ЕГЭ в Подмосковье
Обучение членов государственной экзаменационной комиссии Подмосковья провели на базе школы № 32 в Мытищах 3 апреля. В этом году контролировать проведение ЕГЭ в регионе будут больше тысячи человек.
В Министерстве образования Подмосковья отметили, что на встрече обсудили проблемы, которые возникали при проведении экзаменов в прошлом году. Разобрали нештатные ситуации и способы их избежать.
Реклама
В этом сезоне Подмосковье будет использовать новую технологию сканирования бланков ЕГЭ в аудитории. Для проведения экзаменов подготовили 268 пунктов, на которые выйдут более тысячи членов экзаменационной комиссии.
Обучение продолжится во время тренировочных мероприятий в апреле–мае.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЕГЭ
Минобразования Подмосковья
Образование
Реклама
Реклама