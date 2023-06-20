Подмосковье 20 июня 2023, 17:38 Более тысячи объявлений о продаже наркотиков устранили с фасадов домов в Подмосковье по сигналам жителей Ленинский г.о.

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Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщило о промежуточных итогах борьбы с рекламой продажи наркотиков. С начала года благодаря сигналам жителей удалось ликвидировать больше тысячи таких объявлений с фасадов домов и заборов.

Подмосковье — первый регион России, где вопросы с незаконными объявлениями начали решать через ЦУР. Схема простая и понятная: житель фотографирует объявление и направляет сообщение в «Добродел», далее запускается отработанный алгоритм, который позволяет оперативно удалить или закрасить надпись и направить информацию для блокировки в Роскомнадзор. Это позволило сократить срок устранения рекламы до одного дня.

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В некоторых округах к ликвидации объявлений привлекают волонтеров. Например, в Пушкино в этом участвуют местные образовательные отряды, а в Ленинском — волонтерский патруль. В Клину и Реутове на постоянной основе проводятся рейды с участием активистов и сотрудников управляющих компаний.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о тенденции по снижению числа зависимых от алкоголя и наркотиков. По данным за 2022 год количество таких жителей уменьшилось.